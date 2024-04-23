Татьяна Давидовна
Место рождения
Дата рождения27.12.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874
Отец: Давид Павлович
Мать: Екатерина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1874
Бракосочетание
14.01.1894
Муж: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
18.04.1895
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
13.05.1896
Дочь: Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
23.09.1898
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
10.01.1909
Сын: Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
08.05.1910
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
04.05.1913
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Артемьевич