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Татьяна Давидовна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

27.12.1874

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874

Отец: Давид Павлович

Мать: Екатерина Антоновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1874
Бракосочетание
14.01.1894

Муж: Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
18.04.1895

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1896

Дочь: Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1898

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Сын: Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1910

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Артемьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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