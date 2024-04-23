Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.12.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Павлович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1871

Сын: Григорий Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.08.1873

Сын: Гавриил Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1874

Дочь: Татьяна Давидовна

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1877

Сын: Нил Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Трофим Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Степан Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Анна Давидовна

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1886

Сын: Авраам Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1886

Сын: Иван Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1888

Дочь: Вера Давидовна

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1891

Сын: Нил Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1891

Сын: Андрей Давидович

Отец ребёнка: Давид Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
26.12.1893

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