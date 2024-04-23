Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти26.12.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Павлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1871
Сын: Григорий Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1873
Сын: Гавриил Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
02.06.1877
Сын: Нил Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1879
Сын: Трофим Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1881
Сын: Степан Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Анна Давидовна
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1886
Сын: Авраам Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1886
Сын: Иван Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1888
Дочь: Вера Давидовна
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1891
Сын: Нил Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1891
Сын: Андрей Давидович
Отец ребёнка: Давид Павлович
Смерть
26.12.1893