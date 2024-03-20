Витвицкая Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витвицкая Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Витвицкий Григорий Иванов

Отец ребёнка: Витвицкий Иван

Рождение ребёнка
04.09.1789 ст.

Сын: Витвицкий Моисей Иванов

Отец ребёнка: Витвицкий Иван

Белашки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Витвицкий Василий Иванов

Отец ребёнка: Витвицкий Иван

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Витвицкий Степан Иванов

Отец ребёнка: Витвицкий Иван

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Витвицкий Иван Иванов

Отец ребёнка: Витвицкий Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Витвицкий Иван

Смерть
Неизвестно
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