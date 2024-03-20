Витвицкая Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Витвицкий Григорий Иванов
Отец ребёнка: Витвицкий Иван
Рождение ребёнка
04.09.1789 ст.
Отец ребёнка: Витвицкий Иван
Белашки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Витвицкий Иван
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Витвицкий Иван
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Витвицкий Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Витвицкий Иван
Смерть
Неизвестно