село Белашки, село Белашки, Черкаська область (на 2018) — Familio

Белашки

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Мошуровская волость
1255. Белашки, село бывшее владельческое, при речке Белашке, дворов 235, жителей 1119, церковь православная, школа, 2 вод. и 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Мошуровская волость
Белашки село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27699Білашкиселоцентр сільської радир-н Тальнівськийсільрада Білашківська
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