Витвицкий Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиОколо 1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Витвицкий Григорий Иванов
Мать ребёнка: Витвицкая Мария
Рождение ребёнка
04.09.1789 ст.
Мать ребёнка: Витвицкая Мария
Белашки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Витвицкая Мария
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Витвицкая Мария
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Витвицкая Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Витвицкая Мария
Смерть
Около 1802