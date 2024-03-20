Витвицкий Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитвицкий Иван

Витвицкий Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Около 1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Витвицкий Григорий Иванов

Мать ребёнка: Витвицкая Мария

Рождение ребёнка
04.09.1789 ст.

Сын: Витвицкий Моисей Иванов

Мать ребёнка: Витвицкая Мария

Белашки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Витвицкий Василий Иванов

Мать ребёнка: Витвицкая Мария

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Витвицкий Степан Иванов

Мать ребёнка: Витвицкая Мария

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Витвицкий Иван Иванов

Мать ребёнка: Витвицкая Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Витвицкая Мария

Смерть
Около 1802
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close