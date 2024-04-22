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Сидоров Иван Васильевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Сидоров Василий Константинович

Мать: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1870
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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