Сидоров Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1870
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Сидоров Константин Трофимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сидорова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сидорова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сидорова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сидорова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сидорова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870