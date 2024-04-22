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Сидоров Василий Константинович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сидоров Константин Трофимович

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сидорова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сидорова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сидорова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сидоров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сидорова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сидорова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сидоров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Елена Николаевна

Смерть
1870
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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