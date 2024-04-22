Сидорова (Сапожкина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Сапожкина) Елена Николаевна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сапожкин Николай

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сидорова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сидорова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сидорова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сидоров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сидорова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сидорова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сидоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Василий Константинович

Смерть
1858
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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