Сидорова (Сапожкина) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Сапожкин Николай
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сидорова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сидорова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сидорова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сидорова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сидорова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858