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Александра Стефанова

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1853

Отец: Лазарев Стефан Петров

Мать: Марфа (Прохорова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Варвара Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
22.05.1886

Сын: Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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