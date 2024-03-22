Александра Стефанова
Место рождения
Дата рождения18.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1853
Отец: Лазарев Стефан Петров
Мать: Марфа (Прохорова)
Бракосочетание
05.02.1873
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ирина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
22.05.1886
Сын: Георгий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно