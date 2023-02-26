Иван Яковлев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1854
Отец: Яков Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1873
Жена: Александра Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Рождение ребёнка
22.05.1886
Сын: Георгий Иоаннов
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Александра Стефанова
Смерть
Неизвестно