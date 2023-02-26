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Иван Яковлев

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1854

Отец: Яков Еремеев

Мать: Мария (Марина) Никифорова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1873

Жена: Александра Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Рождение ребёнка
22.05.1886

Сын: Георгий Иоаннов

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Александра Стефанова

Смерть
Неизвестно
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