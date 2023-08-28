Михрютина Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михрютина Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Соколова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лященко Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Мария Степановна

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михрютин Василий Степанович

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михрютин Николай Степанович

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михрютин Иван Степанович

Отец ребёнка: Михрютин Степан

Смерть
Неизвестно
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