Михрютина Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Соколова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лященко Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Мария Степановна
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михрютин Василий Степанович
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михрютин Николай Степанович
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михрютин Степан
Смерть
Неизвестно