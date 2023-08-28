Михрютин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михрютин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михрютина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михрютина Зина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михрютина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно