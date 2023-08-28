Михрютин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михрютин Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михрютин Степан

Мать: Михрютина Настасья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михрютина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михрютина Зина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михрютина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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