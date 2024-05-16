Журавский Казимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец (Журавская) Валентина Казимировна
Мать ребёнка: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Журавский Владимир Казимирович
Мать ребёнка: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна
д.Киров Наровлянский р-н
Рождение ребёнка
16.03.1962
Сын: Журавский Валерий Казимирович
Мать ребёнка: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна
Смерть
Неизвестно