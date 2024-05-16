Журавский Казимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавский Казимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец (Журавская) Валентина Казимировна

Мать ребёнка: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Журавский Владимир Казимирович

Мать ребёнка: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна

д.Киров Наровлянский р-н
Рождение ребёнка
16.03.1962

Сын: Журавский Валерий Казимирович

Мать ребёнка: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна

Смерть
Неизвестно

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