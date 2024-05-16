Журавская (Говоровская) Неонила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швец (Журавская) Валентина Казимировна
Отец ребёнка: Журавский Казимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавский Казимир
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Журавский Владимир Казимирович
Отец ребёнка: Журавский Казимир
д.Киров Наровлянский р-н
Рождение ребёнка
16.03.1962
Сын: Журавский Валерий Казимирович
Отец ребёнка: Журавский Казимир
Смерть
Неизвестно
Беларусь г.Мозырь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дрозды