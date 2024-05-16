Журавская (Говоровская) Неонила Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавская (Говоровская) Неонила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говоровский Степан Николаевич

Мать: Говоровская (Новицкая) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швец (Журавская) Валентина Казимировна

Отец ребёнка: Журавский Казимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавский Казимир

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Журавский Владимир Казимирович

Отец ребёнка: Журавский Казимир

д.Киров Наровлянский р-н
Рождение ребёнка
16.03.1962

Сын: Журавский Валерий Казимирович

Отец ребёнка: Журавский Казимир

Смерть
Неизвестно
Беларусь г.Мозырь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дрозды

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