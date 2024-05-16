Журавский Владимир Казимирович 17.04.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавский Владимир Казимирович

Место рождения

д.Киров Наровлянский р-н

Дата рождения

17.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957

Отец: Журавский Казимир

Мать: Журавская (Говоровская) Неонила Степановна

д.Киров Наровлянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавская) Алла Владимировна

Мать ребёнка: Журавская Галина

Светлогорск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавская Галина

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Образование
Неизвестно
Мозырский политехникум
Образование
Неизвестно
Мозырский политехникум
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно

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