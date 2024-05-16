Журавский Владимир Казимирович
Место рожденияд.Киров Наровлянский р-н
Дата рождения17.04.1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957
д.Киров Наровлянский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавская) Алла Владимировна
Мать ребёнка: Журавская Галина
Светлогорск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавская Галина
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Образование
Неизвестно
Мозырский политехникум
Образование
Неизвестно
Мозырский политехникум
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно