Качалкин Лев Васильев
мужской, родился 1854, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКачалкин Василий Сергеев1834 г.р.
МатьКачалкина Прасковья Анофриева1828 г.р.
Супруги
Качалкина Матрёна Кузьмина1850 г.р.
Дети
(Качалкина) Пелагея Львова21.04.1874 г.р.
(Качалкина) Ульяна Львова12.12.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Место жительства
1858
Бракосочетание
04.02.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1874
Дочь: (Качалкина) Пелагея Львова
Мать ребёнка: Качалкина Матрёна Кузьмина
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: (Качалкина) Ульяна Львова
Мать ребёнка: Качалкина Матрёна Кузьмина
Смерть
Неизвестно