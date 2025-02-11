Качалкин Лев Васильев 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Качалкин Лев Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Качалкин Василий Сергеев1834 г.р.
Мать
Качалкина Прасковья Анофриева1828 г.р.
Супруги
Качалкина Матрёна Кузьмина1850 г.р.
Дети
(Качалкина) Пелагея Львова21.04.1874 г.р.
(Качалкина) Ульяна Львова12.12.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Качалкин Василий Сергеев

Мать: Качалкина Прасковья Анофриева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Бракосочетание
04.02.1872

Жена: Качалкина Матрёна Кузьмина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.04.1874

Дочь: (Качалкина) Пелагея Львова

Мать ребёнка: Качалкина Матрёна Кузьмина

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: (Качалкина) Ульяна Львова

Мать ребёнка: Качалкина Матрёна Кузьмина

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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