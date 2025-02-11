Качалкин Василий Сергеев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Качалкин Василий Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия1805 г.р.
Отец
Качалов Сергей Макаров1798 г.р.
Супруги
Качалкина Прасковья Анофриева1828 г.р.
Дети
Качалкин Лев Васильев1854 г.р.
Качалкин Михаил Васильев1857 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Качалов Сергей Макаров

Мать: Евдокия

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалкина Прасковья Анофриева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Качалкин Лев Васильев

Мать ребёнка: Качалкина Прасковья Анофриева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Качалкин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Качалкина Прасковья Анофриева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Качалкина) Марфа Васильева

Мать ребёнка: Качалкина Прасковья Анофриева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.