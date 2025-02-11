Качалкин Василий Сергеев
мужской, родился 1834, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия1805 г.р.
ОтецКачалов Сергей Макаров1798 г.р.
Супруги
Качалкина Прасковья Анофриева1828 г.р.
Дети
Качалкин Лев Васильев1854 г.р.
Качалкин Михаил Васильев1857 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Качалов Сергей Макаров
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Качалкина Прасковья Анофриева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Качалкина Прасковья Анофриева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Качалкина) Марфа Васильева
Мать ребёнка: Качалкина Прасковья Анофриева
Смерть
Неизвестно