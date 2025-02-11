Качалкина Матрёна Кузьмина
женский, родилась 1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕделькин Кузьма Семенов1823 г.р.
МатьЛукерья Кузьмина1820 г.р.
Супруги
Качалкин Лев Васильев1854 г.р.
Дети
(Качалкина) Пелагея Львова21.04.1874 г.р.
(Качалкина) Ульяна Львова12.12.1881 г.р.
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Место
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Рождение
1850
Отец: Еделькин Кузьма Семенов
Мать: Лукерья Кузьмина
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
04.02.1872
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1874
Дочь: (Качалкина) Пелагея Львова
Отец ребёнка: Качалкин Лев Васильев
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: (Качалкина) Ульяна Львова
Отец ребёнка: Качалкин Лев Васильев
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно