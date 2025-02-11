Качалкина Матрёна Кузьмина 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Качалкина Матрёна Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Еделькин Кузьма Семенов1823 г.р.
Мать
Лукерья Кузьмина1820 г.р.
Супруги
Качалкин Лев Васильев1854 г.р.
Дети
(Качалкина) Пелагея Львова21.04.1874 г.р.
(Качалкина) Ульяна Львова12.12.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Еделькин Кузьма Семенов

Мать: Лукерья Кузьмина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

130

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Качалкин Лев Васильев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.04.1874

Дочь: (Качалкина) Пелагея Львова

Отец ребёнка: Качалкин Лев Васильев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: (Качалкина) Ульяна Львова

Отец ребёнка: Качалкин Лев Васильев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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