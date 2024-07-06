Титов Степан Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Отец: Титов Меркурий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Евдокия Семеновна
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 8 лет, подворник у Титовых. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 100.
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Титова Анна Степановна
Мать ребёнка: Титова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Титов Леонтий (Лев) Степанович
Мать ребёнка: Титова Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно