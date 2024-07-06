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Титов Степан Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Титов Меркурий

Мать: Титова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Евдокия Семеновна

Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 8 лет, подворник у Титовых. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об двор № 100.
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Титова Анна Степановна

Мать ребёнка: Титова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Титов Леонтий (Лев) Степанович

Мать ребёнка: Титова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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