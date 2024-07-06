Титова Евдокия Семеновна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титова Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Степан Меркурьевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Титова Анна Степановна

Отец ребёнка: Титов Степан Меркурьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Титов Леонтий (Лев) Степанович

Отец ребёнка: Титов Степан Меркурьевич

Смерть
Неизвестно

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