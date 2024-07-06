Титова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Титова Анна Степановна
Отец ребёнка: Титов Степан Меркурьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Титов Леонтий (Лев) Степанович
Отец ребёнка: Титов Степан Меркурьевич
Смерть
Неизвестно