Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1891
Дата смерти22.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукашевич Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Лукашевич Вячеслав Константинович
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лукашевич Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Лукашевич Вячеслав Константинович
Бракосочетание
После 1920
Рождение ребёнка
01.08.1924
Дочь: Куликовская (Гагарина) Аза Владимировна
Отец ребёнка: Гагарин Владимир Николаевич
Смерть
22.07.1969