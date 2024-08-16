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Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна

Место рождения

Варшава

Дата рождения

19.11.1891

Дата смерти

22.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1891

Отец: Эше Николай Августович

Мать: Эше (Хованская) Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашевич Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Лукашевич Вячеслав Константинович

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Лукашевич Вячеслав Константинович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лукашевич Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Лукашевич Вячеслав Константинович

Бракосочетание
После 1920

Муж: Гагарин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1924

Дочь: Куликовская (Гагарина) Аза Владимировна

Отец ребёнка: Гагарин Владимир Николаевич

Смерть
22.07.1969

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