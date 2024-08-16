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Лукашевич Вячеслав Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

15.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашевич Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Около 1910

Жена: Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лукашевич Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна

Смерть
15.11.1915

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