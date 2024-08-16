Лукашевич Вячеслав Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти15.11.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукашевич Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лукашевич Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Гагарина (Эше) Елизавета Николаевна
Смерть
15.11.1915