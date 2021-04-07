Новиков Михаил Яковлевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Михаил Яковлевич

Автор
СШ
Шаппо С.

мужской, родился 1901, Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд

умер 1942, Германия

Отец
Новиков Яков Лаврович1879 г.р.
Мать
Новикова (Козлова) Ксения ФедоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Новикова Степанида Кузьминична1896 г.р.
Дети
Новиков Александр Михайлович1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Новиков Яков Лаврович

Мать: Новикова (Козлова) Ксения Федоровна

Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд

Место жительства
Неизвестно
Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Степанида Кузьминична

Крещение
1901
Николо-Берновичи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1930

Сын: Новиков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Степанида Кузьминична

Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
1942
Германия

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