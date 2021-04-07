Новиков Михаил Яковлевич
мужской, родился 1901, Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
умер 1942, Германия
ОтецНовиков Яков Лаврович1879 г.р.
МатьНовикова (Козлова) Ксения ФедоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Новикова Степанида Кузьминична1896 г.р.
Дети
Новиков Александр Михайлович1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
1901
Николо-Берновичи, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Новиков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Новикова Степанида Кузьминична
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1942
Германия