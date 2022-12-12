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Новикова Степанида Кузьминична

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Место рождения

Демяхи, Пречистенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Демяхи, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Новиков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Яковлевич

Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
Смерть
1975
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