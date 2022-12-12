Новикова Степанида Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Новиков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Новиков Михаил Яковлевич
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старина, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
Смерть
1975