Новиков Александр Михайлович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Новиков Александр Михайлович

Автор
СШ
Шаппо С.

мужской, родился 1930, Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

умер 2004, д. Залазье, Толочинский р-н, Витебская обл. Беларусь

Отец
Новиков Михаил Яковлевич1901 г.р.
Мать
Новикова Степанида Кузьминична1896 г.р.
Супруги
Новикова (Машкович) Любовь Федоровна1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Новиков Михаил Яковлевич

Мать: Новикова Степанида Кузьминична

Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Машкович) Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Машкович) Любовь Федоровна

Залазье, Толочинский район, Витебская область

Смерть
2004
д. Залазье, Толочинский р-н, Витебская обл. Беларусь

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