Новиков Александр Михайлович
мужской, родился 1930, Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
умер 2004, д. Залазье, Толочинский р-н, Витебская обл. Беларусь
ОтецНовиков Михаил Яковлевич1901 г.р.
МатьНовикова Степанида Кузьминична1896 г.р.
Супруги
Новикова (Машкович) Любовь Федоровна1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Машкович) Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Залазье, Толочинский район, Витебская область
Смерть
2004
д. Залазье, Толочинский р-н, Витебская обл. Беларусь