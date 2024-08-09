Артемий Марков
Место рожденияСинцово
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Семен Артемьев
Мать ребёнка: Федора Меркулова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тимофей Артемьев
Мать ребёнка: Федора Меркулова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сергей Артемьев
Мать ребёнка: Федора Меркулова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Степан Артемьев
Мать ребёнка: Федора Меркулова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Артемьев
Мать ребёнка: Федора Меркулова
Смерть
Неизвестно