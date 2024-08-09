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Артемий Марков

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Место рождения

Синцово

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Семен Артемьев

Мать ребёнка: Федора Меркулова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Тимофей Артемьев

Мать ребёнка: Федора Меркулова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сергей Артемьев

Мать ребёнка: Федора Меркулова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Степан Артемьев

Мать ребёнка: Федора Меркулова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Артемьев

Мать ребёнка: Федора Меркулова

Смерть
Неизвестно

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