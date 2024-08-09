Федора Меркулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Семен Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Марков
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тимофей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Марков
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сергей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Марков
Рождение ребёнка
1752
Сын: Степан Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Марков
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Марков
Смерть
Неизвестно