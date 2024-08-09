Федора Меркулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Меркулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1740

Сын: Семен Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Марков

Рождение ребёнка
1742

Сын: Тимофей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Марков

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сергей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Марков

Рождение ребёнка
1752

Сын: Степан Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Марков

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Марков

Смерть
Неизвестно

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