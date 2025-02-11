Dahl (Loewen) Sara 29.05.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Dahl (Loewen) Sara

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.05.1867, Николай-Поле

умерла 17.05.1983, Swift Current, Saskatchewan, Canada

Отец
Dyck Abraham Jacob01.11.1828 г.р.
Мать
(Loewen) Aganetha04.11.1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1867

Отец: Dyck Abraham Jacob

Мать: (Loewen) Aganetha

Крещение
1920

Иммиграция
1923
Canada

Смерть
17.05.1983
Swift Current, Saskatchewan, Canada

Похороны
Неизвестно
Swift Current, Saskatchewan, Canada

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