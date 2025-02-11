Dahl (Loewen) Sara
женский, родилась 29.05.1867, Николай-Поле
умерла 17.05.1983, Swift Current, Saskatchewan, Canada
ОтецDyck Abraham Jacob01.11.1828 г.р.
Мать(Loewen) Aganetha04.11.1825 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1867
Отец: Dyck Abraham Jacob
Мать: (Loewen) Aganetha
Крещение
1920
Иммиграция
1923
Canada
Смерть
17.05.1983
Swift Current, Saskatchewan, Canada
Похороны
Неизвестно
Swift Current, Saskatchewan, Canada