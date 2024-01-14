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Голубев Владимир

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Место рождения

село Казакевичево Хабаровский край

Дата рождения

01.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950

Отец: Голубев Михаил Григорьевич

Мать: Голубева (Кваскова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева (Сиротенко) Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна

Образование
Неизвестно
радиоинженер
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1970

Сын: Голубев Михаил

Мать ребёнка: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
20.06.1972

Дочь: (Голубева) Мария

Мать ребёнка: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
28.10.1974

Сын: Голубев Юрий

Мать ребёнка: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
11.12.1985

Дочь: (Голубева) Надежда

Мать ребёнка: Голубева (Сиротенко) Татьяна

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