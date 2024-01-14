Голубев Владимир
Место рождениясело Казакевичево Хабаровский край
Дата рождения01.05.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
радиоинженер
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1970
Сын: Голубев Михаил
Мать ребёнка: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна
Рождение ребёнка
20.06.1972
Дочь: (Голубева) Мария
Мать ребёнка: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна
Рождение ребёнка
28.10.1974
Сын: Голубев Юрий
Мать ребёнка: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна
Рождение ребёнка
11.12.1985
Дочь: (Голубева) Надежда
Мать ребёнка: Голубева (Сиротенко) Татьяна