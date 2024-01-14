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Голубев Михаил

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

30.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1970

Отец: Голубев Владимир

Мать: Голубева (Ещенко) Зинаида Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
шахматист, журналист, чемпион Украины по шахматам
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1977 по 1986
среднее
Рождение ребёнка
30.10.1998

Дочь: (Голубева) Анна

Мать ребёнка: не указана

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