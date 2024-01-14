Голубев Михаил
Место рожденияОдесса
Дата рождения30.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1970
Работа или профессия
Неизвестно
шахматист, журналист, чемпион Украины по шахматам
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1977 по 1986
среднее
Рождение ребёнка
30.10.1998
Дочь: (Голубева) Анна
Мать ребёнка: не указана