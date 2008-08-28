Голубева (Кваскова) Антонина
Место рождениясело Никифорово, Хомяковский сельсовет, Угличский район, Ярославская область
Дата рождения16.06.1922
Дата смерти28.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1922
Отец: Квасков Дмитрий
Мать: Кваскова Евдокия
село Никифорово, Хомяковский сельсовет, Угличский район, Ярославская область
Работа или профессия
С 1937 по 1938
Москва,Хабаровск ,Кумара, Казавечиво,Дзержинский,Рава-Русская,Одесса
машинистка, домохозяйка
Работа или профессия
С 1938 по 1939
курсы машинописи 10-месячные
Работа или профессия
С ?.06.1939 по 1941
машинистка в Управлении военного снабжения НКВД СССР
Работа или профессия
С 1941 по 1942
Хабаровск
машинистка санотдела УАВ ХО
Бракосочетание
21.03.1942
Хабаровск
Работа или профессия
С 1942 по 21.03.1943
Хабаровск
секретарь начальника штаба управления погранвойск ХО
Рождение ребёнка
10.02.1943
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Голубев Михаил Григорьевич
Хабаровск
Работа или профессия
С 12.06.1945 по 03.09.1945
Хабаровск 2-й Дальневосточный фронт
Делопроизводитель политчасти | присвоено воинское звание старшины
Работа или профессия
С 04.09.1945 по ?.10.1946
Хабаровск
домохозяйка
Рождение ребёнка
19.03.1946
Дочь: Коновец Нина
Отец ребёнка: Голубев Михаил Григорьевич
Хабаровск
Работа или профессия
С ?.10.1946 по 1949
Кумара Хабаровский край
домохозяйка
Работа или профессия
С 1949 по 1951
Казакевичево Хабаровский край
домохозяйка
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Голубев Владимир
Отец ребёнка: Голубев Михаил Григорьевич
село Казакевичево Хабаровский край
Работа или профессия
С 1951 по 1952
Дзержинский Московская область
домохозяйка
Работа или профессия
С 1952 по 1959
Рава-Русская, Львовская область
домохозяйка
Работа или профессия
С 1959 по 2008
Одесса
домохозяйка | Награждена орденом Отечественная война «2-й степени №4581723 11.03.1985г. и орденом За мужество № 047229 от14.10.1999г.
Образование
Неизвестно
фармацевтический техникум
Смерть
28.08.2008
Одесса
Причина смерти: Инсульт