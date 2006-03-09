Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна 12.07.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1941

Дата смерти

09.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941

Отец: Коморов Григорий

Мать: Коморов Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1963

Сын: Антохин Вячаслав Иванович

Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.06.1964

Сын: Антохин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.04.1967

Дочь: Носонова (Антохин) Галина

Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.05.1970

Сын: Антохин Юрий

Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Акатова (Антохина) Алла

Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич

Смерть
09.03.2006

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