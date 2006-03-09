Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1941
Дата смерти09.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941
Отец: Коморов Григорий
Мать: Коморов Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1963
Сын: Антохин Вячаслав Иванович
Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.06.1964
Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.04.1967
Дочь: Носонова (Антохин) Галина
Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.05.1970
Сын: Антохин Юрий
Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Акатова (Антохина) Алла
Отец ребёнка: Антохин Иван Афанасьевич
Смерть
09.03.2006