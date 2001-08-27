Антохин Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.07.1939
Дата смерти27.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.07.1939
Отец: Антохин Афанас
Мать: Антохина Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1963
Сын: Антохин Вячаслав Иванович
Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1964
Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
19.04.1967
Дочь: Носонова (Антохин) Галина
Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.05.1970
Сын: Антохин Юрий
Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Акатова (Антохина) Алла
Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна
Смерть
27.08.2001