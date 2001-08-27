Антохин Иван Афанасьевич Около 15.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнтохин Иван Афанасьевич

Антохин Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.07.1939

Дата смерти

27.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.07.1939

Отец: Антохин Афанас

Мать: Антохина Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1963

Сын: Антохин Вячаслав Иванович

Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1964

Сын: Антохин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.04.1967

Дочь: Носонова (Антохин) Галина

Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
08.05.1970

Сын: Антохин Юрий

Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Акатова (Антохина) Алла

Мать ребёнка: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Смерть
27.08.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.