Антохин Виктор Иванович 15.06.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антохин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1964

Дата смерти

09.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1964

Отец: Антохин Иван Афанасьевич

Мать: Антохин (Коморова) Просковья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1986

Дочь: (Антохин) Елена

Мать ребёнка: Антохин Любовь

Рождение ребёнка
Около 1992

Сын: Антохин Валерий

Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила

Рождение ребёнка
Около 1993

Сын: Антохин Иван

Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила

Рождение ребёнка
1995

Дочь: (Антохин) Александра

Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила

Рождение ребёнка
1995

Сын: Антохин Никита

Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила

Рождение ребёнка
Около 1997

Дочь: (Антохин) Елена

Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила

Смерть
09.11.2000

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