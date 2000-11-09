Антохин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1964
Дата смерти09.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1964
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1986
Дочь: (Антохин) Елена
Мать ребёнка: Антохин Любовь
Рождение ребёнка
Около 1992
Сын: Антохин Валерий
Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила
Рождение ребёнка
Около 1993
Сын: Антохин Иван
Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила
Рождение ребёнка
1995
Дочь: (Антохин) Александра
Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила
Рождение ребёнка
1995
Сын: Антохин Никита
Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила
Рождение ребёнка
Около 1997
Дочь: (Антохин) Елена
Мать ребёнка: Антохин (Флейжауиер) Людмила
Смерть
09.11.2000