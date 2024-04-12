Чекмарев Емельян Матвеев
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Чекмарев Матвей Антонов
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
01.12.1866
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Дарья (Иванова)
Рождение ребёнка
04.10.1869
Сын: Чекмарев Сергей Емельянов
Мать ребёнка: Дарья (Иванова)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Енотова Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Дарья (Иванова)
Смерть
До 1891