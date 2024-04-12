Чекмарев Емельян Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарев Емельян Матвеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Чекмарев Матвей Антонов

Мать: Марфа

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1866

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Дарья (Иванова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1869

Сын: Чекмарев Сергей Емельянов

Мать ребёнка: Дарья (Иванова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Енотова Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Дарья (Иванова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1891
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