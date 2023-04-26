Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чекмарев Кузьма Матвеевич
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна Матвеева
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чекмарев Галактион Матвеев
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чекмарев Владимир Матвеев
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов
Смерть
Неизвестно