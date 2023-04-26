Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чекмарев Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна Матвеева

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чекмарев Галактион Матвеев

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чекмарев Владимир Матвеев

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Чекмарев Емельян Матвеев

Отец ребёнка: Чекмарев Матвей Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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