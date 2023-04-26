Дарья (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1866

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1869

Сын: Чекмарев Сергей Емельянов

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Енотова Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Матвеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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