Дарья (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1866
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Матвеев
Рождение ребёнка
04.10.1869
Сын: Чекмарев Сергей Емельянов
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Матвеев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Енотова Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Чекмарев Емельян Матвеев
Смерть
Неизвестно