Акилина Павлова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1891 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Василий Григорьев - 36 лет, православного вероисповедания, вторым браком Акилина Павлова - 20 лет, православного вероисповедания, первым браком.
Рождение ребёнка
19.01.1893 ст.
Сын: Сафронов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Сафронов Василий Григорьев
Крестили в Белом Соборе в Егорьевске
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.
Дочь: (Сафронова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: (Сафронова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сафронов Василий Григорьев
Крестили в Белом Соборе г. Егорьевска
Смерть
Неизвестно