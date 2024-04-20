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Сафронов Василий Григорьев

Место рождения

Селиваниха, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
27.02.1891 ст.

Жена: Акилина Павлова

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Василий Григорьев - 36 лет, православного вероисповедания, вторым браком Акилина Павлова - 20 лет, православного вероисповедания, первым браком.
Рождение ребёнка
19.01.1893 ст.

Сын: Сафронов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Крестили в Белом Соборе в Егорьевске
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.

Дочь: (Сафронова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: (Сафронова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Селиваниха, Егорьевск, Московская область
Крестили в Белом Соборе г. Егорьевска
Смерть
Неизвестно

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