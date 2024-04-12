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Аргоков Михаил Никитич

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Место рождения

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Аргоков Никита Потапович

Мать: Аргокова Василиса Лаврентьевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Сын: Аргоков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Аргокова Мария Николаевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Адукова Евфалия Михайловна

Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Аргоков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
13.01.1913 ст.

Дочь: Чевалкова Агния Михайловна

Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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