Аргоков Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Адукова Евфалия Михайловна
Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1913 ст.
Дочь: Чевалкова Агния Михайловна
Мать ребёнка: Аргокова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно