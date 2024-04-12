Аргокова (Козлова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Адукова Евфалия Михайловна
Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич
Рождение ребёнка
13.01.1913 ст.
Дочь: Чевалкова Агния Михайловна
Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич
Смерть
Неизвестно