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Аргокова (Козлова) Мария Николаевна

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Место рождения

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Николай Филимонович

Мать: Козлова Екатерина Петровна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Сын: Аргоков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Аргоков Михаил Никитич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Адукова Евфалия Михайловна

Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Аргоков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
13.01.1913 ст.

Дочь: Чевалкова Агния Михайловна

Отец ребёнка: Аргоков Михаил Никитич

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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