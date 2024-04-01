Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1926

Дочь: Лысенко Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Глазунов Фёдор

Украина, Запорожье, село Акимовка
Рождение ребёнка
28.04.1928

Дочь: Кича Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Глазунов Фёдор

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дудкина Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Глазунов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Острижная Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Глазунов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жмуренко Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Глазунов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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