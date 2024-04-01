Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1926
Дочь: Лысенко Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Глазунов Фёдор
Украина, Запорожье, село Акимовка
Рождение ребёнка
28.04.1928
Дочь: Кича Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Глазунов Фёдор
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дудкина Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Глазунов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Острижная Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Глазунов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жмуренко Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Глазунов Фёдор
Смерть
Неизвестно