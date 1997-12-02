Лысенко (Глазунова) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Глазунова) Любовь Фёдоровна

Место рождения

Украина, Запорожье, село Акимовка

Дата рождения

09.11.1926

Дата смерти

02.12.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1926

Отец: Глазунов Фёдор

Мать: Татьяна

Украина, Запорожье, село Акимовка
Рождение ребёнка
03.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Дмитрий Петрович

Смерть
02.12.1997
Азов Ростовская область, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Азов Ростовская область, Россия
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