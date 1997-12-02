Лысенко (Глазунова) Любовь Фёдоровна
Место рожденияУкраина, Запорожье, село Акимовка
Дата рождения09.11.1926
Дата смерти02.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1926
Отец: Глазунов Фёдор
Мать: Татьяна
Украина, Запорожье, село Акимовка
Рождение ребёнка
03.05.1949
Рождение ребёнка
09.05.1951
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1997
Азов Ростовская область, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Азов Ростовская область, Россия