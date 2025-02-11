Егор Матвеев
мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия Родионова1786 г.р.
ОтецМатвей Ильин1782 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Фокей Егоров1825 г.р.
Варвара Егорова1827 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Матвей Ильин
Мать: Анастасия Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фокей Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кондратий Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев
Мать ребёнка: ?
Призыв на военную службу
1837
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно