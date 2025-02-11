Егор Матвеев 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия Родионова1786 г.р.
Отец
Матвей Ильин1782 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Фокей Егоров1825 г.р.
Варвара Егорова1827 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Матвей Ильин

Мать: Анастасия Родионова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фокей Егоров

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кондратий Егоров

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Макар Григорьев Макар Егоров / Макар Григорьев

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1837
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.