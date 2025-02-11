Кондратий Егоров 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратий Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Егор Матвеев1801 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Прасковья НикитинаДо 1853 г.р.
Дети
Горшенина Александра Кондратьева1854 г.р.
Матрёна Кондратьева19.03.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Егор Матвеев

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никитина

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

Военная служба
1853
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1853
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1853
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горшенина Александра Кондратьева

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Рождение ребёнка
19.03.1871

Дочь: Матрёна Кондратьева

Мать ребёнка: Прасковья Никитина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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