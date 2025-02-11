Кондратий Егоров
мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕгор Матвеев1801 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Прасковья НикитинаДо 1853 г.р.
Дети
Горшенина Александра Кондратьева1854 г.р.
Матрёна Кондратьева19.03.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Егор Матвеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никитина
Место жительства
1850
Военная служба
1853
Место жительства
1853
Призыв на военную службу
1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горшенина Александра Кондратьева
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
19.03.1871
Дочь: Матрёна Кондратьева
Мать ребёнка: Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно