Дмитрий Егоров 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Егор Матвеев1801 г.р.
Супруги
Наталья Ксенофонтова1832 г.р.
Дети
Фрол ДмитриевПосле 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Егор Матвеев

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ксенофонтова

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Фрол Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Ксенофонтова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
Неизвестно

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