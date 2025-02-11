Дмитрий Егоров
мужской, родился 1834, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЕгор Матвеев1801 г.р.
Супруги
Наталья Ксенофонтова1832 г.р.
Дети
Фрол ДмитриевПосле 1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Егор Матвеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ксенофонтова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Фрол Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Ксенофонтова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно