Наталья Ксенофонтова
женский, родилась 1832
умерла Неизвестно
Супруги
Дмитрий Егоров1834 г.р.
Дети
Фрол ДмитриевПосле 1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Фрол Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Егоров
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно