Наталья Ксенофонтова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья Ксенофонтова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла Неизвестно

Супруги
Дмитрий Егоров1834 г.р.
Дети
Фрол ДмитриевПосле 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Егоров

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Фрол Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Егоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
Неизвестно

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