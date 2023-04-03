Лоскутов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лоскутов Николай
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Василий
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно