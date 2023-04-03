Лоскутов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лоскутов Николай

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Василий

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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