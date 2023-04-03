Лоскутов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Лоскутов Александр
Мать: Мария
Рождение ребёнка
06.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно