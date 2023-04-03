Лоскутов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Лоскутов Александр

Мать: Мария

Рождение ребёнка
06.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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