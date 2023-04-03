(Касымова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Касымов Семен
Мать: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лоскутов Николай
Отец ребёнка: Лоскутов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Василий
Отец ребёнка: Лоскутов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоскутов Александр
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно