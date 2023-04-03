(Касымова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Касымов Семен

Мать: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лоскутов Николай

Отец ребёнка: Лоскутов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Василий

Отец ребёнка: Лоскутов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Александр

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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